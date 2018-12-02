شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة الطرابلسى تحسم المقعد الشاغر باتحاد الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت آمنة الطرابلسى، لاعبة الاسكواش السابقة، انتخابات المقعد الشاغر بالاتحاد، بعد فوزها بتسعة أصوات مقابل صوتين لمنافسها عماد الدفراوى. وانعقدت الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش اليوم الأحد 2 ديسمبر لإجراء انتخابات المقعد الشاغر بمجلس إدارة اتحاد الاسكواش، والذى خلا باستقالة عضو المجلس السابق سيد القماش. واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور أعضاء العمومية ممن لهم حق الحضور ويبلغ عددهم 11 ناديا .

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