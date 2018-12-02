شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تجتمع اليوم لمناقشة الرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، اجتماعاً ظهر اليوم بمقر الجبلاية، لمناقشة الرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، والتى اتهم خلالها لجنة الحكام بالكيل بمكيالين.

وتناقش اللجنة تقديم مذكرة ضد عبد الحفيظ إلى لجنة المسابقات لتوقيع غرامة عليه، بعد تصريحاته ضد اللجنة أمس عقب الفوز على بتروجت بهدف نظيف فى الدورى.

وكان سيد عبد الحفيظ طالب اتحاد الكرة بالاستعانة بحكم مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى فى البطولة العربية، مؤكداً أنها المباراة الوحيدة للزمالك التى لم تشهد احتساب ضربات جزاء للفريق الأبيض، مبدياً اندهاشه من عدم إسناد لجنة الحكام إدارة مباريات الزمالك للحكام الكبار أمثال جهاد جريشة ومحمود البنا، قائلا، "متأكد أن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصرى سيتم إسنادها لواحد من الثنائى محمد معروف أو الصباحى".