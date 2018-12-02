شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب ينصح "طاهر" المقاولون بعدم الانتقال للأهلى أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر ومستشاره الفنى ميشيل سالجادو طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، بعدم الانتقال إلى الأهلى أو الزمالك خلال الفترة المقبلة، على أن يفكر جديا فى الاحتراف بأحد الأندية الأوروبية.

ووعد سالجادو طاهر بمساعدته فى الحصول على إحضار عرض أوروبى مناسب، خاصة أنه مازال صغيرا فى السن، وبإمكانه الانتقال لأندية أوروبية.

يذكر أن منتخب مصر تأهل مؤخرا لأمم أفريقيا 2019 بجانب تونس عن المجموعة العاشرة.