شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقى بين مسئولى الإسماعيلى والجهات الأمنية قبل لقاء بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو الإسماعيلى اجتماعا مع الجهات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية لتنسيق الإجراءات اللازمة وضرورة تسهيل دخول وخروج الجماهير، والاتفاق على الأعداد المصرح لها بالحضور قبل مباراة الفريق أمام ميساجير دى نجوزى البوروندى فى البطولة الأفريقية.

جاء ذلك فى حضور المهندس خالد فرو نائب رئيس النادى، والمهندس سيد عبد النعيم رسلان عضو مجلس الإدارة، وسيد العركى مدير العلاقات العامة بالنادى، بالإضافة إلى اللواء محمد على شحاتة مدير أمن المحافظة بجانب العديد من القيادات الأمنية.

يذكر أن الدراويش سيستضيف بطل بوروندى مساء الأربعاء المقبل فى إطار إياب الدور التمهيدى الأول بدورى أبطال أفريقيا.