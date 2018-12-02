شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقى بين مسئولى الإسماعيلى والجهات الأمنية قبل لقاء بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك فى حضور المهندس خالد فرو نائب رئيس النادى، والمهندس سيد عبد النعيم رسلان عضو مجلس الإدارة، وسيد العركى مدير العلاقات العامة بالنادى، بالإضافة إلى اللواء محمد على شحاتة مدير أمن المحافظة بجانب العديد من القيادات الأمنية.
يذكر أن الدراويش سيستضيف بطل بوروندى مساء الأربعاء المقبل فى إطار إياب الدور التمهيدى الأول بدورى أبطال أفريقيا.
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