الأهلي يشعل صراع "الميركاتو الشتوي" مع الزمالك مبكرا بصفقة وتجديد ومدرب أجنبي

كتب: ضياء السقا

الصراع بين قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك لا يقتصر على المواجهات في الملعب فقط، بل يشمل أيضا الصفقات الجيدة التي يعزز بها كل فريق صفوفه.

وأبرم الأهلي أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة، ولم يعلن الزمالك حتى الآن عن أي تعاقدات جديدة في يناير.

محمود أول صفقة أهلاوية

وقال سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إنه تم التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير القادم.

وجاء ذلك في ضوء اتصالات إيجايبة للغاية دارت بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليًا في المانيا للعلاج والمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والذي تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادي الأحمر، يعكس العلاقة المتميزة التي تربط بين الناديين.

وأضاف عبد الحفيظ ان المفاوضات مع وادي دجلة لم تستغرق وقتا طويلًا خاصة أن المهندس ماجد سامي كان حريصًا على التعاون مع الأهلي بالشكل الذي يحفظ حقوق ناديه ولاعبه.

وأشار إلى أن محمد محمود سوف يبدأ رحلته مع الأهلي أول يناير القادم بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسؤلي وادي دجلة.

التجديد لمؤمن زكريا

وفي سياق متصل وافق مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي، على تجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم، بعد فترة من الجدل.

وسيُعلن الاهلي التجديد لزكريا رسميا خلال الساعات القادمة، تزامناً مع عودة محمود الخطيب رئيس النادي من ألمانيا عقب إجراء جراحة لإزالة "ورم" في النخاع الشوكي.

وكان زكريا قد نشر، منذ أيام صورة له رفقة حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال بالأهلي عبر موقع التواصل "انستجرام" وكتب قائلا :"قادم بقوة معاك يا أهلي إن شاء الله"، في إشارة إلى بقائه في القلعة الحمراء.

الخطيب يعلن اسم المدرب الجديد خلال ساعات

ويعود محمود الخطيب رئيس الأهلي، للنادي الإثنين، تمهيدا للإعلان عن اسم المدرب الأجنبي الجديد.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، وخروجه من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الأهلي في حضور الخطيب، بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها مؤخرا، للكشف عن اسم المدير الفني الأجنبي الجديد، بجانب مناقشة ملف الصفقات الجديدة، التي سيبرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية.

جدير بالذكر أن الخطيب، خضع مؤخرا، لجراحة ناجحة في ألمانيا لإزالة ورم على الرقبة يضغط على الحبل الشوكي.