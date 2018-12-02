رياضة | أبرزها المدير الفني.. 3 ملفات تنتظر الحسم من رئيس الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها المدير الفني.. 3 ملفات تنتظر الحسم من رئيس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الساعات القادمة وعقب عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا 3 ملفات ساخنة.

ويقود محمود الخطيب ثورة تصحيح حالياً في النادي الأهلي بعدما خسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي، ثم خرج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي باستاد زعبيل.

المدير الفني

وينتظر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي 3 ملفات ساخنة عقب العودة من ألمانيا أولها، ملف المدير الفني الأجنبي عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من منصبه.

ويفاضل مجلس إدارة النادي الأهلي بين الثنائي رامون دياز المدير الفني السابق لفريق اتحاد جدة، ودانيال كارينيو المدير الفني السابق لفريق النصر السعودي.

قطاع الكرة

الملف الثاني على مائدة الخطيب، إعادة تشكيل قطاع الكرة مرة أخرى بالأهلي بعد حل لجنة الكرة وتوجيه الشكر إلى علاء عبد الصادق وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو".

ويدرس مجلس الخطيب إعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى أو الاكتفاء بوجود بيبو مشرفاً على الفريق الأول واتخاذ القرارات اللازمة في ذلك الأمر.

الصفقات

الملف الأخير على مائدة رئيس النادي الأهلي، الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ووضع الأهلي العديد من الأسماء من أجل التعاقد معها في يناير على رأسها حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتي ، محمود وحيد ظهير المقاصة، وطاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب.