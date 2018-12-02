رياضة | لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة تشيلسي وفولهام اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Chelsea اليوم

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يستعد فريق تشيلسي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد فولهام، ظهر اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلتقي تشيلسي مع فولهام الأحد المقبل وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج، وستكون المباراة مذاعة عبر قناة "بي إن سبورت 2".

ويحتل تشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري المركز الرابع برصيد 28 نقطة فيما يتواجد فولهام في المركز العشرين برصيد 8 نقاط.

ويسعى تشيلسي لخطف الثلاث نقاط من يد فولهام والقفز للمركز الثالث مكان توتنهام صاحب الثلاثين نقطة فيما يرغب فولهام في الخروج من منطقة الخطر.

تفاصيل مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر والقنوات الناقلة: القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 2 – بي ان سبورت 2 . معلقين المباراة: خالد الحدي . الملعب: ستامفورد بريدج . المناسبة: الدوري الانجليزي . لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة تشيلسي وفولهام اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Chelsea اليوم موعد مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر لجميع الدول العربية: 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 2:00 مساءاً بتوقيت مصر . 2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 2:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 2:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 2:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 3:00 مساءاً بتوقيت العراق . 2:00 مساءاً بتوقيت السودان . 3:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 1:00 مساءاً بتوقيت تونس . 1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 1:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 3:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 3:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 3:00 مساءاً بتوقيت قطر. 12:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا. 3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 12:00 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT . لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة تشيلسي وفولهام اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Chelsea اليوم الخليج 365 تقدم لك عبر شبكة الإنترنت كل ما تُريد أن تعرفه في عالم الساحرة المستديرة من لينكات بث مباشر نقوم بعمل تغطية يوميًا، لرصد مواعيد مباريات كرة القدم العالمية, والقنوات الناقلة مع توفير لينكات عديدة للبث المباشر تُناسب خدمة الإنترنت لديك. لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة تشيلسي وفولهام اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Chelsea اليوم الآن تابع أهم البطولات العربية والعالمية, حيث أننا نحرص على نقل أخبار وحصريات عالم كرة القدم, بالاشتراك مع موقع الخليج 365 عالمك العربي لذلك ستكون معنا في قلب الحدث ولن تحتاج للذهاب إلى أي محرك بحث للوصول إلى ما تُريد لأننا نوفر لك كل ماتريده بجودة عالية وبدون اعلانات مزعجة في بث مباريات الدوريات والبطولات المختلفة مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم. مع الخليج 365 تابع كل ما هو جديد في الدوريات الأوروبية الكبيرة مثل: الدوري الاسباني، والدوري الانجليزي، والدوري الايطالي، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني، أربشا نت توفر لك إمكانية مشاهدة بث مباشر لجميع القنوات المشفرة المختصة في نقل المباريات بجودة عالية ومتوسطة، والتي تُناسب سرعة خدمة الإنترنت لديك عبر سيرفرات مختلفة . لايف| كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة تشيلسي وفولهام اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة Chelsea اليوم

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