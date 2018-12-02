رياضة | لايف| مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر 2-12-2018 الدوري الانجليزي| يلا شوت

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يستعد فريق تشيلسي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد فولهام، ظهر اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.
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موعد مباراة تشيلسي وفولهام اليوم
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : خالد الحدي
الساعة : 2:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 3:00 مساء بتوقيت السعودية
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