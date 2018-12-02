رياضة | لايف| مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر 2-12-2018 الدوري الانجليزي| يلا شوت

يستعد فريق تشيلسي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد فولهام، ظهر اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر 2-12-2018 الدوري الانجليزي

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موعد مباراة تشيلسي وفولهام اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : خالد الحدي

الساعة : 2:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت السعودية