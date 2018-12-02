رياضة | عاجل.. القضاء الإداري يرفض دعوى رئيس الزمالك بحل اللجنة الأولمبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القضاء الإداري يرفض دعوى رئيس الزمالك بحل اللجنة الأولمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الاداري اليوم برفض الدعوتان الذي أقامهما رئيس نادي الزمالك ضد اللجنة الأولمبيه والتي طالب فيها بحل مجلس ادارة اللجنة الأولمبية واعتماد الجمعية العمومية التي أقيمت في أغسطس الماضي.

وقضت محكمة القضاء الأداري بعدم الأختصاص في دعوى منع اقامة المباريات على ملاعب الزمالك وعدم الاختصاص في دعوى منع رئيس القلعة البيضاء من حضور المباريات لمدة عامين.

كان رئيس الزمالك أقام الدعاوى الأربعة في محكمة القضاء الإداري الذي أصدر أحكامه اليوم برفض حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورفض اعتماد الجمعية العمومية واللائحة وعدم الأختصاص في الدعوتان الأخرتان.