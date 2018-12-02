رياضة | عاجل.. القضاء الإداري يرفض دعوى رئيس الزمالك بحل اللجنة الأولمبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القضاء الإداري يرفض دعوى رئيس الزمالك بحل اللجنة الأولمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقضت محكمة القضاء الأداري بعدم الأختصاص في دعوى منع اقامة المباريات على ملاعب الزمالك وعدم الاختصاص في دعوى منع رئيس القلعة البيضاء من حضور المباريات لمدة عامين.
كان رئيس الزمالك أقام الدعاوى الأربعة في محكمة القضاء الإداري الذي أصدر أحكامه اليوم برفض حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورفض اعتماد الجمعية العمومية واللائحة وعدم الأختصاص في الدعوتان الأخرتان.
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