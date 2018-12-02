رياضة | "الحضري" يصدر بيانا رسميا لتوضيح تفاصيل أزمته مع الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحضري" يصدر بيانا رسميا لتوضيح تفاصيل أزمته مع الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والاسماعيلي، لتوضيح أزمته الأخيرة مع الدراويش والرد على حقيقة تخلفه عن حضور جلسة التحقيق معه أمس السبت.

وكتب الحضري عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود في البداية أن أؤكد للجميع أن عشقي لكرة القدم ولعبها سيظل يجري في دمي ما دمت حيا".

وأضاف: "أولا.. لم أهرب من مباراة كما يشيع البعض .. لكن لا بد أن يعلم الجميع أنني تأخرت عن التواجد بجوار أمي المريضة كثيراً بسبب ارتباطات فريقي الإسماعيلي".

وتابع: "لكن حينما ازداد تعبها، تواجدت على الفور بجوارها ولم أستطع تركها في هذه الظروف والسفر مع الفريق، ولم يجر أحدًا من مسؤولي الإسماعيلي اتصالا بي لمعرفة الأمر".

وأكمل صاحب الـ45 عامًا: "ثانيا.. لم يتم إخطاري بأي موعد للتحقيق، وأظن أنه من الآن ليس مهمًا أبدا حضور هذا التحقيق من عدمه في ظل هذه الأجواء".

وأتم قائلا: "حرصا على حبي وتقديري لجماهير وإدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، علينا أن ننهي الأمور بالتراضي مثلما بدأنا بالصورة التي تليق بإسم وحجم النادي الإسماعيلي وعصام الحضري".

وكانت الإدارة القانونية بالإسماعيلي أخطرت الحضري بالامتثال للتحقيق ظهر أمس السبت بسبب تخلفه عن بعثة الفريق إلى بوروندي، إلا أن الحارس لم يحضر.