رياضة | يلا شوت Chelsea بث مباشر تشيلسي وفولهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي بث مباشر اليوم HD MATCH

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يلا شوت Chelsea بث مباشر تشيلسي وفولهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي بث مباشر اليوم HD MATCH
يستعد فريق تشيلسي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد فولهام، ظهر اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.
ويلتقي تشيلسي مع فولهام الأحد المقبل وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج، وستكون المباراة مذاعة عبر قناة "بي إن سبورت 2".
ويحتل تشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري المركز الرابع برصيد 28 نقطة فيما يتواجد فولهام في المركز العشرين برصيد 8 نقاط.
ويسعى تشيلسي لخطف الثلاث نقاط من يد فولهام والقفز للمركز الثالث مكان توتنهام صاحب الثلاثين نقطة فيما يرغب فولهام في الخروج من منطقة الخطر.
بطاقة مباراة تشيلسي وفولهام
تشيلسي Vs فولهام.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 14).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : ستامفورد بريدج .
المعلق : خالد الحدي .
موعد مباراة تشيلسي وفولهام
3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
2:00 مساءاً بتوقيت مصر .
2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
3:00 مساءاً بتوقيت العراق .
2:00 مساءاً بتوقيت السودان .
3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
1:00 مساءاً بتوقيت تونس .
1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
1:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
3:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
3:00 مساءاً بتوقيت قطر.
12:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا.
3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
12:00 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .
يلا شوت Chelsea بث مباشر تشيلسي وفولهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي بث مباشر اليوم HD MATCH
ويسعى المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري لتفادي لعنة ملعب "ستامفورد بريدج" الذي يستضيف المباراة التي تجمع بين ناديا تشيلسي وفولهام.
وتولى المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري تدريب تشيلسي من عام 2000 إلى 2004، وقاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن رغم عدم فوزه بأي بطولة، إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في ملعب "ستامفورد بريدج".
ويأمل رانييري في أن يكون أول مدرب سابق لفريق تشيلسي بتاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يعود إلى ملعب "ستامفورد بريدج" ويتمكن من تحقيق الفوز.
رانييري هو المدرب السابق رقم 14 لنادي تشيلسي الذى يواجه "البلوز" بملعب "ستامفورد بريدج" بمسابقة الدوري الإنجليزي.
ولم يتمكن المدربين الـ 13 السابقين لنادي تشيلسي من تحقيق الفوز على "البلوز"، حيث اكتفى 5 مدربين بالخروج من ملعب "ستامفورد بريدج" بنقطة التعادل، فيما تذوق 8 مدربين مرارة الهزيمة.
يلا شوت Chelsea بث مباشر تشيلسي وفولهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة تشيلسي بث مباشر اليوم HD MATCH
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