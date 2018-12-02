رياضة | الرجاء و"جاريدو" على موعد مع التاريخ أمام فيتا كلوب في نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء و"جاريدو" على موعد مع التاريخ أمام فيتا كلوب في نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الرجاء البيضاوي المغربي مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب "الشهداء" بالعاصمة كينشاسا، في إياب الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

يدخل فريق الرجاء لقاء اليوم بمعنويات عالية بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز بثلاثية دون رد، في القاء الذهاب الذي جمعهما الأسبوع الماضي بالمغرب.

ويغيب عن الرجاء في لقاء اليوم مهاجمع المخضرم محسن ياجور الذي تعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الإفريقي "كاف" لسوء السلوك بعد اعتدائه على أحد لاعبي فيتا كلوب الكونغولي في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

كما تقرر تغريم الرجاء البيضاوي 5000 دولار بسبب قيام جماهيره بإشعال الألعاب النارية "الشماريخ" و5000 دولار أخرى لإلقاء زجاجات المياة على أرض الملعب.

ويطمح المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للرجاء بالتتويج بالبطول مع ناديين مختلفين، بعدما توج باللقب ذاته مع الأهلى عام 2014.