تتويج فريق نوارس المنقد بكأس بطولة "30 نوفمبر الخماسية"

توّج فريق "نوارس المنقد" بطلاً للنسخة الأولى من بطولة "30 نوفمبر الخماسية" التي أتت بدعم ورعاية القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية المكلا من الفترة 25/11/2018 حتى 1/12/2018م المقامة على ارضية ملعب المرسى بخور المكلا وبمشاركة 16 فريقاً من مختلف أحياء المدينة.

وجاء تتويج فريق "نوارس المنقد" باللقب بعد فوزه في نهائي البطولة على منافسه فريق " الوحدة" بالديس بعد التعادل بخمسة اهداف لكلً منهما وانتهاء المبارة بضربات الترجيح بهدفين مقابل هدف لصالح "نوارس المنقد".

وعقب انتهاء المباراة، قام رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا الاخ مهدي سعيد المحمدي وبحضور عدد من اعضاء الهيئة التفيذية للقيادة المحلية بالمديرية وبالمحافظة و عضو الجمعية الوطنية الاخ ماجد باحويرث والشخصية الاجتماعية خالد لرضي بتسليم كأس البطولة، والميداليات الذهبية، لفريق "نوارس المنقد" وكأس الوصيف، والميداليات الفضية، لفريق "الوحدة" وسط حضور جماهيري كبير.

وتم تكريم الفائزين بالترتيب الأول والثاني والثالث بسباق المارثون بجوائز مالية و تسليم شهادات تقديرية للقائمين على هذا العمل نظير جهودهم المبذولة في سبيل انجاح البطولة.

وفي ختام البطولة تقدمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي م/المكلا بالشكر الجزيل لرجال الأمن والمرور التي حظيت البطولة بأهتمامهم من خلال تنظيم الشوارع وافساح المجال للمتسابقين في المارثون وايضاً الشكر لوسائل الاعلام الفضائية والمسموعة والمواقع الالكترونية على تواجدهم وتغطيتهم المتميزة.