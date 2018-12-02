شكرا لقرائتكم عصام الحضرى يرد على واقعة التحقيق معه من جانب إدارة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن تخلف عصام الحضرى حارس مرمى فريق الكرة بالنادى الاسماعيلى عن حضور جلسة التحقيق الأولى التى كان من المقرر أن تقام ظهر أمس مع الادارة القانونية للنادى الاسماعيلى ، طبقآ للوائح النادى القانونية فقد تم تحديد جلسة تحقيق بعد أسبوع من اليوم وتحديدآ يوم السبت القادم الموافق 8 ديسمبر الجارى وتم اخطار اللاعب بميعادها بخطاب مسجل بعلم الوصول .



الحضرى

ومن جانبه رد عصام الحضرى عبر حسابه الشخصى قائلا : أود في البداية أن أؤكد للجميع أن عشقي لكرة القدم ولعبها سيظل يجري في دمي ما دمت حيا

أولا... لم أهرب من مباراة كما يشيع البعض .. لكن لا بد أن يعلم الجميع أنني تأخرت عن التواجد بجوار أمي المريضة كثيراً بسبب ارتباطات فريقي الإسماعيلي لكن حينما ازداد تعبها تواجدات على الفور بجوارها ولم أستطع تركها في هذه الظروف والسفر مع الفريق ولم يجري أحدا من مسؤلي الإسماعيلي اتصالا بي لمعرفة الأمر.



الحضرى ووالدته

ثانيا.. لم يتم إخطاري بأي موعد للتحقيق وأظن انه من الآن ليس مهما ابدا حضور هذا التحقيق من عدمه في ظل هذه الاجواء

وحرصا على حبي وتقديري لجماهير وإدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان علينا أن ننهي الأمور بالتراضي مثلما بدأنا بالصورة التي تليق بإسم وحجم النادي الاسماعيلي و عصام الحضري .