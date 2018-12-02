شكرا لقرائتكم وادى دجلة يسعى لقطع الحرارة عن السيد سالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو نادى وادى دجلة، جلسة مع السيد سالم الظهير الأيسر للفريق، خلال الأسبوع الجارى، لحسم ملف تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، لتجنب توقيعه لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل، حيث يحق له فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التوقيع لأى ناد آخر.

واشترط السيد سالم الحصول على مقابل مادى يعوضه عن العروض التى تلقاها مؤخرًا وابرزها من الزمالك، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع دجلة، خاصة وأن اللاعب مازال ملتزمًا ولم يقم بالتوقيع لأى نادى حتى الأن.

كان مسئولو الزمالك دخلوا فى مفاوضات عبر وسطاء للحصول على توقيع السيد سالم الذى طلب أن يكون صفقة انتقاله فى حال رغبة مسئولى ميت عقبة فى ضمه فى يناير أن تكون المفاوضات من خلال وادى دجلة لارتباطه بعقد يستمر حتى نهاية الموسم مع النادى الدجلاوى.