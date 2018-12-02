شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: لم أهرب من السفر مع الإسماعيلى.. ومرض أمى السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر عصام الحضرى، حارس مرمى النادى الإسماعيلى، بياناً لتوضيح ما حدث خلال أزمته الأخيرة مع النادى، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندى استعداداً لمباراة الذهاب لدور الـ64 من بطولة دورى الأبطال الأفريقى، وإحالته للتحقيق.

وقال عصام الحضرى فى بيانه، "أود فى البداية أن أؤكد للجميع أن عشقى لكرة القدم ولعبها سيظل يجرى فى دمى ما دمت حيا..

أولا: لم أهرب من مباراة كما يشيع البعض.. لكن لابد أن يعلم الجميع أننى تأخرت عن التواجد بجوار أمى المريضة كثيرا بسبب ارتباطات فريقى الإسماعيلى، لكن حينما ازداد تعبها تواجدت على الفور بجوارها، ولم أستطع تركها فى هذه الظروف والسفر مع الفريق، ولم يجر أحد من مسئولى الإسماعيلى اتصالا بى لمعرفة الأمر.

ثانيا: لم يتم إخطارى بأى موعد للتحقيق وأظن أنه من الآن ليس مهما أبدا حضور هذا التحقيق من عدمه فى ظل هذه الأجواء، وحرصا على حبى وتقديرى لجماهير وإدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان علينا أن ننهى الأمور بالتراضى مثلما بدأنا بالصورة التى تليق باسم وحجم النادى الإسماعيلى وعصام الحضرى".