شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا سيفعل المدرب الأجنبى رقم 24 مع الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلى، عن منصبه بعد خسارة اللقب الأفريقى والخروج العربى المتعاقبين، وكان كارتيرون قد تولى قيادة الفريق خلفاً لحسام البدرى الذى رحل بعد هزيمة مخيبة أمام كمبالا سيتى الأوغندى بالجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.. لمتابعة التقرير:

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