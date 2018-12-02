شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. بناهيني قاهر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

أصبح إيمانويل بناهيني لاعب الاتحاد السكندري حديث الشارع الكروي في مصر، بعدما قاد بناهيني زعيم الثغر للتغلب على نادي الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بإياب دور الـ 16 من البطولة العربية، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي أطاحت بأبناء ميت عقبة من البطولة .

بناهيني خطف تأشيرة تأهل زعيم الثغر إلى دور الـ 8 من الفريق الأبيض على أرضه و وسط جماهيره .

صاحب الثلاثين عاماً كان سبباً في توقف انتصارات القلعة البيضاء التي استمرت لتسع مباريات متتالية، والذي تبلغ قيمته التسويقية 135 ألف جنيه استرليني، شارك بناهيني مع الاتحاد السكندري في 14 مباراة بمعدل دقائق 775 دقيقة، وسجل 4 أهداف .

ولعب بناهيني للإسماعيلي قبل انتقاله لزعيم الثغر .