شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: الحضرى "بيتلكك" لعدم الخضوع للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نهاد حجاج، المستشار القانونى للنادى الإسماعيلى، أن الشئون القانونية أخطرت عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق والدراويش، بموعد التحقيق معه على خلفية تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندى.

وقال نهاد حجاج، فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه ساعة مع شوبير، إنه فوجئ خلال تجهيز خطاب التحقيق مع الحضرى بأن عنوان الحارس فى بطاقة الرقم القومى نفس عنوان مقر اتحاد الكرة المصرى، مؤكدا أن الحضرى "بيتلكك" لعدم حضور التحقيق، مشيراً إلى أن إدارى الفريق أرسل للاعب رسالة عبر هاتفه الشخصى بجانب إرسال إخطار على العنوان المتواجد فى بطاقة الرقم القومى والعقد المبرم بين النادى والحارس.

وأضاف حجاج أن الشئون القانونية حددت موعدا آخر للتحقيق مع الحارس، وفى حال عدم حضوره سيتم توقيع عقوبة عليه طبقاً للائحة الموقع عليها الحارس الدولى السابق.

واالمستشار القانونى للإسماعيلى تصريحاته مؤكدا أنه ليس من حق الحارس الرحيل عن النادى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون موافقة مجلس الإدارة، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لأن عقده مع الفريق لمدة موسم وينتهى بنهاية الموسم الجارى، مشيراً إلى أن الحارس حصل على كل مستحقاته المالية، ولا صحة لما تردد بوجود مستحقات متأخرة له لدى النادى.