شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: لاعبو الاتحاد السكندرى يتسلحون بالروح القتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طارق يحيى، المدير الفنى لفريق سموحة، بالروح القتالية والدافع لدى لاعبى فريق الاتحاد السكندرى، والتى ظهرت خلال مباراتهم أمام الزمالك ضمن مباريات البطولة العربية، واستغلال التراخى والاستهتار للاعبى الفريق الأبيض.

وكشف طارق يحيى للاعبى سموحة، خلال محاضرة فنية، أن لاعبى الاتحاد السكندرى يستحقون الفوز، وشرح كيف لعبه ضربات الجزاء، مطالبا اللاعبين بعدم البخل فى الملعب وتقديم كل ما لديه لتحقيق نتيجه إيجابية.

ونجح الاتحاد السكندرى فى التأهل لدور الـ8 للبطولة العربية بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة بملعب بتروسبورت فى إياب دور الـ16 للبطولة.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر والمقرر لها الخميس القادم باستاد برج العرب.