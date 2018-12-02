الان تتابع مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الاسباني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:

يفتح استاد كامب نو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين برشلونة ضد فياريال في إطار منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الاسباني

حقق برشلونة فوزًا مهمًا على حساب آيندهوفن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب فيلتيس في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وبهذا الفوز تصدر برشلونة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الاسباني

ويحتل البلاوجرانا المركز الثاني في الليجا برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إشبيلية صاحب الصدارة، بعدما تعادل في المباراة الماضية أمام أتلتيكو مدريد بهدف لمثله.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الاسباني

يقدم فياريال موسم غير مقنع بعد أن خاض الفريق 13 مباراة، ويحتل الفريق المركز الـ18 برصيد 14 نقطة جمعهم من 3 انتصارات، وتعادل في خمس وخسر مثلهم، وسيسعى الغواصات لتقديم أداء مميز ومقنع وخطف الثلاث نقاط ليحسن من وضعه في حدول الترتيب.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الاسباني

يستمر غياب المدافع توماس فيرمايلين للإصابة، بالإضافة إلى وسيرجي سامبر وسينضم إليهم الحارس الثاني ياسبر سيلسن وسيرجي روبيرتو ورافينيا ومهاجم الفريق لويس سواريز وآرتور ميلو لنفس السبب، ولن يفتقد الكتلان أى لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الاسباني

يعتمد إيرنستو فالفيردي على طريقته التي اعتاد عليها منذ انطلاقة الموسم، وسيدفع بكليمنت لينجليه وبيكيه في مركز قلب الدفاع، وسيأخد مكان آرتور أرتورو فيدال، وسيعود راكيتيش للتشكيل بعد عودته من الإصابة، أما عن الهجوم فسيتكون من الثلاثي المرعب ميسي وكوتينيو وديمبيلي.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الاسباني

يغيب عن فياريال كارل توكو إكامبي ودانييل بونيرا بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر المتبقية متاحة أمام المدرب خافيير كاليخا لخوض هذه المواجهة الصعبة.

ويعتمد المدرب الإسباني على نفس الخيارات التي يعتمد عليها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، وسيدفع برويز وموري في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق في هذه المباراة الإسباني جيرارد مورينو.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الاسباني

ويقدم فياريال موسمًا غير مقنع، بعد أن خاض الفريق 13 مباراة، ويحتل المركز الـ18 برصيد 14 نقطة جمعها من 3 انتصارات، وتعادل في خمس وخسر مثلهن، وسيسعى الغواصات لتقديم أداء مميز ومقنع وخطف الثلاث نقاط ليحسّن من وضعه في حدول الترتيب.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر 2-12-2018 بالدوري الاسباني

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال والقنوات الناقلة

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف، بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة “Bein Sports HD3” على القمرين نايل سات وسهيل سات، بتعليق حسن العيدروس.