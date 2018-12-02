شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين مرشحين لتدعيم هجوم الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

فتح نادى الزمالك أبوابه لتلقى العديد من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة وشهدت الأيام القليلة الماضية عرض عدد من المهاجمين على مسئولو القلعة البيضاء للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط الهجوم، وضمّت قائمة اللاعبين المعروضين على الزمالك مهاجم كونغولى وهو جونيور مابوكو الذى سبق له اللعب فى صفوف وادى دجلة ويلعب الآن ضمن صفوف نادي شيازوانج أحد أندية الدرجة الأولى بالصين، بالإضافة إلى مهاجم نيجيري يدعى أوتشى نوفور يلعب بنادى شبيبة القبائل الجزائري، وكذلك التونسي فراس شواط مهاجم فريق الصفاقسي، كما ضمت قائمة المرشحين للزمالك الكولومبي موريللو مهاجم ديبورتيفو كالي الذي كان قريباً من الانضمام إلى الزمالك الصيف الماضى، لكن فشلت المفاوضات فى اللحظات الأخيرة وتم وقتها ضم المغربى حميد أحداد .

وتأتي دراسة الزمالك للعديد من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة بعد تعذر انتقال الغانى جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة فى ظل وجود شرط فى العقد المبرم بين النادى الفيومى والنادى الأهلى عند حسم الصفقة بشكل رسمى يقضى بسداد مسئولو المقاصة 500 ألف دولار للقلعة الحمراء حال بيع اللاعب لأى فريق داخل مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لكن لن يتم سداد المبلغ حال انتقاله لنادى مصرى مطلع الموسم المقبل.

وكان فريق الزمالك قد ودع مؤخرا البطولة العربية على يد الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح ويستعد لمواجهة المصرى يوم الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.