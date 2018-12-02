شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف رقص علي غزال على الأغانى النوبية فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللاعب علي غزال، نجم المنتخب المصرى لكرة القدم، والمحترف بالدورى الكندى، فى أحد الاحتفالات النوبية فى محافظة أسوان.

وظهر "الغزال الأسمر"، كما يلقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فى أثناء مشاركته مع عدد من الأهالى وإحدى الفرق النوبية بالرقص على أنغام الأغانى النوبية.

وحصد مقطع الفيديو عدد كبير من المشاهدات، وعبر الكثير من متداوليه عن سعادتهم بطيبة وتواضع اللاعب على غزال، واصفين مقطع الفيديو بالمبهج.