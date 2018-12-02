مبررًا هدم الملاعب الخماسية في القرى.. وزير الرياضة: مقامة على أراض زراعية

المنيا – محمد المواجدي:
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هدم الملاعب في القرى بسبب إقامتها بالمخالفة على أراضٍ زراعية.
وأضاف الوزير خلال اللقاء الذي عقده داخل ديوان عام محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، إن المبدأ هو وجود قانون خاص بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وتلك الملاعب وضعها القانوني غير صحيح، حتى وإن كانت مهمة لكن إقامتها على أراضٍ زراعية خطأ.
وأوضح أن الفكرة هي تطبيق قانون، فقد يكون إقامة ملعب عشوائي بالزراعات من وجهة نظر البعض مهمًا، لكننا نرى خطورة ذلك فيما بعد إذ نجد الزحف...
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