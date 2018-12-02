رياضة | مورينيو: لا أريد إلا لاعبين مثل الكلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: لا أريد إلا لاعبين مثل الكلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لاعبيه عقب التعادل 2-2 مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.
وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "فقدنا العديد من الكرات في وسط الملعب، وكرات عديدة أيضًا في الثلث الهجومي.. التناغم بين خطي الوسط والهجوم كان سيئًا للغاية".
وأضاف مورينيو: "على اللاعبين أن يدركون كيفية السيطرة على الكرة فليس لدينا عددًا كافيًا من الكلاب الذين يجيدون اقتناص الكرة ويمارسون الضغط باستمرار فنحن نحتاج إلى لاعبين من هذه النوعية".
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