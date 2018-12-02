رياضة | أول تعليق من محمد محمود على انضمامه للأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من محمد محمود على انضمامه للأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة عن سعادته بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي بعثد يمتد لـ٤ مواسم ونصف. ونشر محمد محمود على حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صورة له أثناء توقيع العقد وكتب قائلا :"الحمد لله خطوة كويسة جدا اللي جاي طبعا أهم وها اكون قد المسئولية إن شاء الله.. بشكر كل الناس على حبهم.. اللهم لا تحرمنا توفيقك".

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