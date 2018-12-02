رياضة | تركي آل الشيخ: هناك أندية تحتاج 40 عاما لتحقيق ربع بطولات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: هناك أندية تحتاج 40 عاما لتحقيق ربع بطولات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية استعداده لدعم أي فريق مصري بصفته رئيسًا للاتحاد العربي الرياضي.

وأضاف آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "النادي الأهلي عزيز عليا وأنا من محبيه، وأتمنى لكل محبيه الخير، لكني أمتلك الآن نادي أهتم به".

وحول تعثر الأهلي في الفترة الحالية قال آل الشي: "الأهلي يمرض ولا يموت ، فعمره 110 أعوام.. الحكاية أن الأهلي خسر 3 مباريات وليس المارد الأحمر الذي يهتز بـ 3 هزائم وهناك فرق تحتاج إلى عشرات السنوات للحصول على ربع بطولاته".

وتابع تركي: "لست راضيًا عن الوضع الحالي بخسائر الأهلي للبطولات ولكنك تتحدث عن نادي عمره 111 عامًا ولديه بطولات تحتاج الأندية لـ 40 عامًا من تحقيق البطولات من أجل الوصول إليه".

وأشار آل الشيخ إلى أن مباراة السوبر السعودي المصري بين الأهلي واتحاد جدة تأجلت بسبب ظروف الأهلي وإدارته مؤكدًا أن التأجيل في صالح الطرفين.