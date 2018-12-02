رياضة | الأهلي يختبر أحمد الشيخ طبيا قبل مباراة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختبر أحمد الشيخ طبيا قبل مباراة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض أحمد الشيخ صانع ألعاب فريق الأهلي لإصابة بشد في العضلة الخلفية في مباراة بتروجت التي فاز بها الأحمر بهدف نظيف ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويخضع أحمد الشيخ لفحص طبي اليوم لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل بالدوري المصري.
وكان أحمد الشيخ قد سجل هدف فوز الأهلي على بتروجت أمس في الدوري المصري.
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