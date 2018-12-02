رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وإيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وإيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد في الساعة السادسة والربع مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي. ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة. ويقبع توتنهام في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

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