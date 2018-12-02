الان تتابع العنكبوت «اسبريلا» اتحادي وبونجاح يبتعد عن الدوري السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365 - محمد بن نافع : أنهت إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر صفقة انتقال لاعب الفيحاء الكولمبي دانيلو اسبريلا من أجل تمثيل الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية وتمت الصفقة بسرية تامة بين الناديين واللاعب. وشهدت المفاوضات تفاهم كبير بين الطرفين مهد لإتمام الصفقة دون إشكاليات تذكر. من جانبها علمت “الخليج 365” من مصادرها بأن صفقة انتقال المهاجم الجزائري بغداد بونجاح إلى الدوري السعودي باتت ضعيفة خصوصاً في ظل دخول نادي مرسيليا الفرنسي للظفر بخدمات اللاعب مقدماً عرض يتجاوز الـ 15مليون يورو.

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