شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة على الهواء بين سيد عبدالحفيظ وعصام عبدالفتاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفعل الثنائي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، وعصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على هواء برنامج «ملعب ON»، وانتقد الأخير تصريحات الأولى عقب فوز فريقه على بتروجيت بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ9 بالدوري العام، قائلًا إنه لا يصح أن يتهكم مسؤول بالأهلي على الحكام.

ورد «عبدالحفيظ» بأنه وجه سؤالا واحدا لم يجد إجابة عليه، يتمثل في الكشف عن سبب غياب الثنائي جهاد جريشة ومحمود البنا عن إدارة مباريات الزمالك هذا الموسم.

ورفض «عبدالفتاح» سؤال «عبدالحفيظ» قائلا إن «أحدا لا يستطيع مسائلته عن سبب اختيار حكم أو رفض آخر»، مضيفًا: «ناس كبيرة أوي انتقدت الحكام وقمت بالرد عليهم، وإحالتهم للجنة المسابقات، ثم هل من حقي أن أقول لماذا لعب على أو عويس».

وانفعل «عبدالحفيظ» قائلا: «لا يصح أن تتحدث بهذه الطريقة عن لاعبي الأهلي، هم لاعبون كبار»، فيما أكد رئيس لجنة الحكام احترامه لنادي الأهلي، لينهي مسؤول الأهلي تصريحاته قائلا إنه لم يلق ردا على سؤاله بشأن غياب حكام بعينهم عن مباريات الزمالك.