شكرا لقرائتكم باخ: سنعمل على إدراج الملاكمة في طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 2 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 1 ديسمبر 2018 / 21:12

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ العمل الجاد لإدراج الملاكمة ضمن دورة ألعاب طوكيو 2020، وذلك غداة إعلان اللجنة تجميد إدراج هذه الرياضة وفتح تحقيق بشأن الاتحاد الدولي للعبة.



وفي مؤتمر صحافي في طوكيو على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للجنة، امتنع باخ عن التأكيد بأن الملاكمة ستدرج ضمن أولمبياد 2020، لكنه أكد «سنبذل كل الجهود لحماية الرياضيين، كما نقوم بذلك دائما».

وأوضح أن اللجنة الدولية «تلقت طلبا من الاتحاد الياباني للملاكمة لإقامة منافسات ملاكمة أولمبية. نحن على توافق بالطبع مع هذا الطلب، نريد أن يحصل ذلك، ولهذا السبب سنعمل بجهد (لتحقيقه)»، إلا أن باخ أقر بوجود شكوك بشأن الاتحاد الدولي للملاكمة «أيبا»، لاسيما على خلفية انتخابه الشهر الماضي، الأوزبكي غفور رحيموف رئيسا له، والذي يرتبط اسمه بالجريمة المنظمة بحسب وزارة الخزانة الأميركية، وينفي رجل الأعمال الأوزبكي هذه الاتهامات.

وأعرب اتحاد الملاكمة عن «رضاه» بأن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية «أقر» بالتقدم الذي يحققه، بينما رفض رئيسه المخاوف بأن تصنيفه من قبل وزارة الخزانة الأميركية، سيعيق قدرته على إدارة الاتحاد، ونقل بيان للاتحاد عن رحيموف ليل الجمعة: «يمكنني أن أطمئن اللجنة الأولمبية الدولية بأن الوضع مع السلطات الأميركية مبني على اتهامات كاذبة من قبل النظام السابق في بلادي، وتتم معالجته من قبل فريقي القانوني الذي يبذل جهدا كبيرا لتصحيح هذا الوضع».