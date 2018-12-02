«برازيل القصيم» .. مزاج عال

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محمد عثمان - الرياض - الاحساء - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 2 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 01:36

تواصلت أمس (السبت) منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بإقامة مباراتين جمعتا الفتح مع التعاون، والباطن مع الرائد.



فعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء حقق التعاون فوزًا على مضيفه الفتح 2-0، افتتح النتيجة اللاعب سيدريك أميسي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله تاوامبا الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ورفع التعاون رصيده لـ 18 نقطة في المركز الخامس فيما توقف رصيد الفتح عند 13 نقطة في المركز الثامن.

وعاد الرائد من حفر الباطن بفوز على الباطن 3-1، افتتح النتيجة للرائد اللاعب فرحان حساني بهدف في الدقيقة 9 أتبعه نفس اللاعب بهدف ثان في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل هدف الباطن الوحيد اللاعب جدعان مهنا في الدقيقة 67.

واختتم اللاعب صالح الشهري ثلاثية الرائد في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، ليرفع الرائد رصيده لـ 11 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الباطن عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

وكانت مباريات الجولة انطلقت الخميس الماضي بإقامة لقاء وحيد جمع الشباب والاتفاق وانتهى بالتعادل 1-1 ليرفع الشباب رصيده لـ 17 نقطة في المركز السادس فيما ارتفع رصيد الاتفاق لـ 15 نقطة في المركز السابع.

وأقيمت أول من أمس (الجمعة) مباراتان لحساب نفس الجولة حيث حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة القادسية والفيصلي، ليرفع القادسية رصيده لـ 11 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما وصل رصيد الفيصلي لـ 13 نقطة بالمركز التاسع.

وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة الأهلي والفيحاء، ليرفع الأهلي رصيده لـ لـ 23 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد الفيحاء لـ 12 نقطة في المركز العاشر.

وتستكمل لقاءات الجولة اليوم (الأحد) بمباراتين تجمع بين كل من الاتحاد والحزم، والنصر مع ضيفه الوحدة.

وعلى ملعب الجوهرة المشعة يستضيف فريق الاتحاد السادس عشر بنقطتين، نظيره الحزم الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

وفي الرياض، وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد يلتقي النصر الوصيف بـ 25 نقطة مع ضيفه الوحدة الرابع بـ 18 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة في الثاني عشر من شهر كانون الاول (ديسمبر) الحالي، حين يستضيف أحد الخامس عشر بـ 6 نقاط، نظيره الهلال المتصدر بـ 28 نقطة على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز.