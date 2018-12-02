شكرا لقرائتكم دورتموند يواصل انتصاراته وبايرن يستعيد توازنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 2 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 01:26

واصل بوروسيا دورتموند انتصاراته وحفاظه على سجله خاليا من الخسارة عندما تغلب على ضيفه فرايبورغ 2- صفر، فيما استعاد بايرن ميونيخ حامل اللقب توازنه بفوز ثمين على مضيفه فيردر بريمن 2-1 أمس (السبت) في المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وعزز بوروسيا دورتموند موقعه في الصدارة برصيد 33 نقطة مبتعدا بفارق 7 نقاط مؤقتا عن مطارده المباشر بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يحل ضيفا على لايبزيغ اليوم الأحد، وبفارق 9 نقاط أمام بايرن ميونيخ الذي ارتقى إلى المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام إينتراخت فرانكفورت الذي يستضيف فولفسبورغ غدا أيضا.

ففي المباراة الأولى على ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، تابع بوروسيا دورتموند انطلاقته التاريخية في الدوري في سعيه للقب التاسع في تاريخه والأول بعد ثنائيته موسمي 2010-2011 و2011-2012، بتحقيقه الفوز العاشر هذا الموسم وبقي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم في البوندسليغا.

وبات مدرب بوروسيا دورتموند السويسري لوسيان فابر أول مدير فني يحافظ على سجله خاليا من الخسارة في البوندسليغا في 13 مباراة.