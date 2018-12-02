شكرا لقرائتكم الاتفاق يثبت راموس مدرباً للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام - هاني الباشا | منذ 6 ساعات في 2 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 01:30

وقعت إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل مع المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي وجرت مراسم التوقيع امس بمقر نادي الاتفاق، وكان الاسباني سيرخيو بدأ مهمته رسميا أمام الشباب في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق بعد أن عمل مساعدا المدرب المقال راموس.



وأكد سيرخيو انه يعرف الاتفاق جيدا كونه درب فريق الشباب وعمل مساعدا لراموس وبين ان الفريق قادر على العودة إلى طريق الانتصارات، وأضاف: «نحتاج إلى وقت لتصحيح الأخطاء والوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف وحاولنا امام الشباب، ولدينا وقت بشكل اكبر لتصحيح الأخطاء، أداء ليس سيئا في المباريات السابقة ولكن سوء الطالع خلنا فقد كنا نتقدم وفجأة نخسر». وتابع: «ان احتاج الفريق لتغيير في عناصره غير

وأكد سيرخيو انه يعرف الاتفاق جيدا كونه درب فريق الشباب وعمل مساعدا لراموس وبين ان الفريق قادر على العودة إلى طريق الانتصارات، وأضاف: «نحتاج إلى وقت لتصحيح الأخطاء والوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف وحاولنا امام الشباب، ولدينا وقت بشكل اكبر لتصحيح الأخطاء، أداء ليس سيئا في المباريات السابقة ولكن سوء الطالع خلنا فقد كنا نتقدم وفجأة نخسر». وتابع: «ان احتاج الفريق لتغيير في عناصره غير السعودية سنقوم بذلك على رغم إيماني بان اللاعبين اجتهدوا».

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