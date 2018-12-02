شكرا لقرائتكم الزمالك يجدد الثقة في السويسري غروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 6 ساعات في 2 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 1 ديسمبر 2018 / 21:08

جدد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور الثقة في الجهاز الفني للفريق «الأبيض» بقيادة السويسري كريستيان غروس على رغم توديع بطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم من دور الـ 16 إثر الخسارة بركلات الترجيح أمام الاتحاد السكندري، فيما قرر المجلس خصم نصف مستحقات اللاعبين عن هذا الموسم، إضافة إلى خصم راتب شهر أعضاء الجهاز الفني.



بدوره، أغلق غروس ملف البطولة العربية والتركيز في بطولة الدوري المصري التي يتصدرها، إذ حذر اللاعبين من خطورة فقد أية نقطة في المواجهات القادمة، مؤكدا أهمية المباراة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي المؤجلة من المرحلة الـ11 الخميس المقبل.

على صعيد متصل، رفضت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم شكوى نادي الزمالك باسترداد ثمانية ملايين جنيه من حارس الفريق السابق وبيراميدز الحالي أحمد الشناوي، إذ أكدت أن الحارس حصل على المبلغ إبان قيده رسميا في كشوفات «القلعة البيضاء» وقبل انتقاله إلى ناديه الجديد.

على صعيد آخر، ينتظر مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم عودة رئيس الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي هاني أبوريدة من غانا بعد حضوره اجتماعات المكتب التنفيذي للكاف في أكرا، إذ سيناقش الاتحاد المصري إمكان الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة.