شكرا لقرائتكم النصر يتأهب لتعاقد ضخم مع غارديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 2 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 01:33

يصل البرتغالي ليوناردو غارديم إلى الرياض اليوم (الأحد) استعداداً لتوليه مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لنادي النصر.



ومن المنتظر أن يعلن النادي بشكل رسمي عن التعاقد مع المدرب البرتغالي فور وصوله إلى المملكة.

وفي حال إتمام التعاقد سيقود غارديم النصر في لقائه المرتقب أمام الهلال، السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن النصر أقال الأوروغوياني دانيال كارينيو من تدريب الفريق بعد تدني نتائج الفريق.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة برصيد 25 نقطة. ويواجه النصر فريق الوحدة، مساء اليوم (الأحد) ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري.