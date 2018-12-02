شكرا لقرائتكم الاتحاد لفوز أول أمام الحزم.. والنصر لمواصلة الانتصارات قبل «الدربي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 2 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 1 ديسمبر 2018 / 21:32

تستكمل لقاءات الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء الأحد بمواجهتين، إذ يلاقي الحزم فريق الاتحاد، ويحل الوحدة ضيفاً على النصر.



يسعى الحزم لاستغلال الحالة والمستوى الهذيل الذي يقدمه اتحاد جدة منذ انطلاق الموسم الحالي، وتحقيق الثلاث نقاط، ولم يعرف الحزم طريق الفوز منذ 18 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تحديداً الجولة السادسة، إذ خسر في لقاءين وتعادل في مثلهم.

يحتل الحزم المركز الـ12 في سلم ترتيب المسابقة، برصيد 10 نقاط، على الجانب الآخر، بات الاتحاد في وضع لا يُحسد عليه بعد الهزيمة أمام أهلي جدة (3-1) ما دفع نواف المقيرن التقدم باستقالته من منصبه كرئيس للنادي وتولى لؤي الناظر خلفاً له.

ولم يقدم لاعبو الاتحاد حتى الآن بقيادة مدربهم الجديد سلافين بيليتش ما يهدئ غضب الجماهير وخوفهم من شبح الهبوط الذي يقترب من الفريق بشكل كبير، لاسيما وأن 75 في المئة من الفرق التي هبطت في وقت سابق كانت تمر بظروف الاتحاد نفسها.

ولم يحصد الاتحاد سوى نقطتين فقط من تعادلين خلال الجولات الـ10 الأولى بالبطولة لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين.

على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، يواجه الوحدة فريق النصر وعينه على ثلاث نقاط هامة في مشواره بالبطولة تعزز وجوده في المربع الذهبي وتجعله في منافسة دائمة مع الأهلي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأخير صاحب المركز الثالث.

ويرغب الوحدة في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة الانتصارات التي استعادها مؤخراً بالفوز أمام الباطن (1-0) في الجولة الماضية.

أما النصر فلن يفرط في الفوز من أجل منافسته الشرسة مع الهلال على صدارة المسابقة واللقب، حيث يطمح إلى استغلال تعثر الهلال في الجولة الماضية بالتعادل مع الفيصلي وتحقيق انتصارات بلا توقف.

يمتلك النصر في جعبته 25 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الهلال صاحب الصدارة.

ويستهدف لاعبو النصر ايضاً مصالحة جماهيرهم بعد خروجهم من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بالخسارة أمام مولودية الجزائر ذهاباً وإياباً (3-1).

ويفتقد الفريق اللاعب البرازيلي بيتروس بسبب تلقيه بطاقة حمراء في لقاء الفريق بالجولة الماضية.