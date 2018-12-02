شكرا لقرائتكم جويدي: تعادل الأهلي مع الفيحاء غير عادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 2 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 1 ديسمبر 2018 / 21:36

قال بابلو جويدي المدير الفني للأهلي إن فريقه يستحق الفوز أمام الفيحاء إلا أن سوء الحظ أدى إلى التعادل. وأشار جويدي في تصريحات عقب نهاية المباراة إلى أن هناك فرصاً كثيرة أهدرت، مؤكداً رضاه التام عن أداء لاعبيه في اللقاء.



وأضاف: «هدف الخصم جاء من تسديدة خارج المرمى اصطدمت بالزاوية لتدخل ويكون التعادل، ولكن نتيجة غير عادلة قياساً بمجريات المباراة».

وتعادل الأهلي مع الفيحاء بهدف لكل منهما في الجولة رقم 11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 23 محتلاً المركز الثالث في سلم الترتيب، أما الفيحاء فيحتل المركز العاشر برصيد 12 نقطة. من جهة أخرى، كرر الدولي السوري عمر السومة مهاجم الأهلي رقماً استثنائياً غاب عنه منذ عام كامل خلال مشواره بدوري المحترفين السعودي. إذ أحرز المهاجم السوري هدف فريقه أمام الفيحاء، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

ولأول مرة يسجل السومة في 4 مواجهات متتالية يخوضها بدوري المحترفين منذ نوفمبر الماضي، حيث سجل هدفين أمام الفتح، وهدفاً أمام كل من النصر والاتحاد والفيحاء. ونجح السومة أيضاً في هز شباك كافة فرق الدوري التي شارك أمامها باستثناء فريق أحد.

ورفع الدولي السوري رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 7، بالتساوي مع بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال، وكريستيان جوانكا لاعب الاتفاق، وليندر تاوامبا مهاجم التعاون.