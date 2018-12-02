الخطيب يعود من ألمانيا اليوم

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جدة - عمرو شويل يعود محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للقاهرة اليوم قادماً من المانيا عقب إجراء جراحة لاستئصال "ورم" من النخاع الشوكي تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر . ومن المقرر أن يظهر الخطيب في الاهلي غداً من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة وسيجتمع مع سيد عبدالحفيظ المكلف من قبل الخطيب بوضع التصور النهائي لقطاع كرة القدم من أجل مناقشة هذا التصوّر، وتضمن تصور عبد الحفيظ الهيكل الكامل لقطاع الكرة في كافة الإدارات المختلفة وفقا للمعايير التى اتفق عليها مع رئيس النادي بما يحقق طموحات النادي وأهدافه وبما يتناسب مع المرحلة القادمة.

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