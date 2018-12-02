شكرا لقرائتكم الاهلى بدون راحة اليوم استعدادا للجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الكرة الأول بالأهلى عصر اليوم ،الأحد، الإستعداد لمباراة الجونة في الدوري الممتاز حيث رفض الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت منح اللاعبين راحة عقب مباراة بتروجت التى أقيمت أمس بالسويس.

ويحاول الجهاز الطبي تجهيز أحمد فتحي لمباراة الجونة بعدما غاب عن مباريات الفريق الأحيرة للأصابة، فى الوقت الذى لازالت مستشفى الأهلى تحتضن العديد من نجوم الفريق الأحمر ومنهم النيجيري أجاي والتونسي على معلول ومحمد نجيب وصلاح محسن.