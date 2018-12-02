شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب ينصح طاهر ومحمد محمود بعدم الانتقال للأهلى أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر ومستشاره الفنى ميشيل سالجادو الثنائى محمد محمود لاعب دجلة وطاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، بعدم الانتقال إلى الأهلى أو الزمالك خلال الفترة المقبلة، على أن يفكر جديا فى الاحتراف بأحد الأندية الأوربية.

ووعد سالجادو الثنائى بمساعدتهما فى الحصول على احضار عرض أوربى مناسب لهما، خاصة وأنهما مازالا صغيران فى السن، وبإمكانهما الانتقال لأندية أوربية.

يذكر أن منتخب مصر تأهل مؤخرا لأمم افريقيا 2019 بجانب تونس عن المجموعة العاشرة.