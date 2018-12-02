شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمواجهة الإياب مع بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الإسماعيلى تدريباته فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد ، ضمن برنامجه التحضيرى لمواجهة بطل بوروندى المقرر لها الأربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية بعد أن منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة 72 من المران لطول رحلة العودة من بوروندى

ويكفى الدراويش الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة.

وفاز الإسماعيلى على فريق ماسيجير نيجوزى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا