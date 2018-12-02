رياضة | المصري يخشى فخ الجزيرة بمطروح في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يخشى فخ الجزيرة بمطروح في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي المصرى البورسعيدي نظيره الجزيرة بمطروح فى الخامسة مساء، على ملعب الإسماعيلية في مباراة مؤجلة من دور الـ32 لبطولة كأس مصر. يدخل المصري بقيادة مصطفى يونس اللقاء باحثاً عن الظفر ببطاقة العبور لدور الـ16 بالبطولة، خوفاً من السيناريوهات المفاجئة فى بطولة كأس مصر. ويلتقى الفائز من مباراة اليوم مع بتروجت فى دور الـ16، بعدما صعد الفريق البترولي لهذا الدور عقب الفوز بسداسية نظيفة على حساب مركز شباب تلا.

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