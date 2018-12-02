رياضة | محمود الخطيب يعود للأهلي اليوم

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يعود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للقاهرة اليوم بعد إجراء جراحة ناجحة في ألمانيا لاستئصال "ورم" من النخاع الشوكي تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر . ومن المنتظر أن يطمئن محمود الخطيب على أمور فريق الكرة بالأهلي بعد الفوز على بتروجت بهدف نظيف.

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