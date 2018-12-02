رياضة | موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق توتنهام ضيفًا ثقيلًا على أرسنال يوم الأحد المقبل والموافق 2 -12 -2018 وذلك في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويلتقي أرسنال مع توتنهام على ملعب الإمارات وذلك في تمام الساعة 4:05 بتوقيت مدينة القاهرة و5:05 بتوقيت مكة المكرمة، مباشرةً وحصرياً على قناة "بي إن سبورت 2".

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 27 نقطة بينما يقع توتنهام في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ويسعى المدفعجية لحصد الثلاث نقاط ومواصلة مسلسل النتائج الإيجابية.

وكان أرسنال قد فاز على بورنموث بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية بينما توتنهام فقد فاز على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة قوية جمعتهما على ملعب السبيرز.