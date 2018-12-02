شكرا لقرائتكم السافل يتصدر اهتمامات جروس قبل مواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مصطفى فتحى "السافل" صانع ألعاب الزمالك، دائرة المرشحين لدخول التشكيل الأساسى فى مباراة المصرى، المقرر لها يوم الخميس المقبل بالأسبوع الـ 11 للدورى الممتاز. ويدرس السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك إجراء "غربلة" فى التشكيلة البيضاء خاصة فى الخط الأمامى حيث أصبح مصطفى فتحى مرشح بقوة للمشاركة أساسيا كما سيعود طارق حامد لقيادة وسط الملعب. فيما سيحدد الاختبار الطبى إمكانية مشاركة محمود الونش بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة وحال التأكد من غيابه سيعود محمد عبد السلام لقيادة الدفاع بجوار محمود علاء فى ظل إيقاف محمد عبد الغنى الذى شارك بشكل أساسى فى مواجهة زعيم الثغر لعدم قيد عبد السلام بالبطولة العربية .

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