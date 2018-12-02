شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة على الهواء بين سيد عبد الحفيظ وعصام عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب خلاف حاد بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى، وعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، بعد التصريحات الأخيرة التى أطلقها عبد الحفيظ عقب مباراة فريقه مساء السبت أمام بتروجت، مؤكدا أن هناك حكاما يديرون مباريات الزمالك.

وعلق عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون والذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر أن النادى الأهلى أكبر من أى شخص يمثله وهذا الأمر لا بد من الحديث به داخل الغرف المغلقة.

وجاء رد سيد عبد الحفيظ أن فريق الأهلى بلاعبيه كيان واحد ولا يوجد أسماء وأشخاص وهذا الأمر يتواجد بالتجاوز فى حق النادى الأهلى ومسئوليه، وتم أخد تصريحاته بمحمل الهجوم ولكن القصد منها طرح الأسئلة.

ثم أضاف سيد عبد الحفيظ أنه عندما خرج للحديث إلى الإعلام والحديث فى التحكيم تمت مهاجمته ولكن فى الأيام الماضية خرج بعض مسئولى الأندية الأخرى ولم يتم الرد عليهم مثلما حدث معه.

وأوضح عبد الفتاح أن هذا الأمر غير صحيح تماما، وأنه دائم الرد على كل من يتجاوز على الحكام المصريين، وهذا الأمر جاء منذ بداية الموسم بسبب الضغوط التى تشهدها الحكام من قبل رؤساء الأندية قبل بداية بطولة الدورى الممتاز.

واختتم عصام عبد الفتاح حديثه قائلا إنه يحترم النادى الأهلى ومسئوليه ولكن أرفض التجاوز التى تشهده من المسئولين بداخله بمعلومات خاطئة، وسوف يتم الرد عليهم باللوائح والقوانين.