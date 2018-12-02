أولى صفقاته الشتوية.. رسميا – الأهلي يعلن تعاقده مع محمد محمود

كتب : حسام نور الدين

أعلن الأهلي عن تعاقده رسميا مع محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة لمدة 4 سنوات ونصف.

وقال بيان صادر عن الأهلي "أعلن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة عن تعاقد الأهلي مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير القادم".

وأضاف البيان "جاء ذلك في ضوء اتصالات ايجايبة للغاية دارت بين محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليا في المانيا للعلاج والمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والذي تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادي الأهلي يعكس العلاقة المتميزة...