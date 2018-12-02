مواعيد المباريات وأبرزها: فيتا كلوب ضد الرجاء في نهائي الكونفدرالية

أسامة حافظ تقام اليوم الأحد مباريات بدوريات أوروبا ونهائي كأس الكونفدرالية، وأبرزها: نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فيتا كلوب مع الرجاء الرياضي 9:00 مساء. الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي مع فولهام 2:00 ظهرا.

آرسنال مع توتنهام هوتسبير 4:05 مساء.

ليفربول مع إيفرتون 6:15 مساء. الدوري الإسباني الدرجة الأولى ريـال بيتيس مع ريـال سوسييداد 1:00 ظهرا.

جيرونا مع أتلتيكو مدريد 5:15 مساء.

برشلونة مع فياريال 7:30 مساء.

ديبورتيفو ألافيس مع إشبيلية 9:45 مساء. الدوري الإيطالي الدرجة...

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